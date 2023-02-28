Коммуналка без накрутки: закупки для капремонта хотят избавить от посредников
Закупку материалов для капремонта хотят сделать централизованной
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Нововведение позволит снизить взносы на ремонт дома на 10%.
Капремонт в многоквартирных домах должен стать дешевле и качественнее.
Как выяснили «Известия», для этого депутаты предлагают избавить рынок от посредников, которые зарабатывают на закупке техники и стройматериалов.
При этом подрядчики накручивают в среднем на 10-20 процентов. А к качеству есть претензии — характеристики товара не всегда соответствуют требованиям.
Благодаря новому законопроекту региональные операторы, которые отвечают за капремонт, смогут закупаться напрямую у отечественных производителей.
По подсчетам аналитиков, в таком случае стройматериалы подешевеют примерно наполовину, оборудование — процентов на 20. А взносы на капремонт снизятся на 10%.
Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года.
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