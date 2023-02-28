Коммуналка без накрутки: закупки для капремонта хотят избавить от посредников

Эфирная новость 6

Закупку материалов для капремонта хотят сделать централизованной

Коммуналка без накрутки: закупки для капремонта хотят избавить от посредников

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Нововведение позволит снизить взносы на ремонт дома на 10%.

Капремонт в многоквартирных домах должен стать дешевле и качественнее.

Как выяснили «Известия», для этого депутаты предлагают избавить рынок от посредников, которые зарабатывают на закупке техники и стройматериалов.

При этом подрядчики накручивают в среднем на 10-20 процентов. А к качеству есть претензии — характеристики товара не всегда соответствуют требованиям.

Благодаря новому законопроекту региональные операторы, которые отвечают за капремонт, смогут закупаться напрямую у отечественных производителей.

По подсчетам аналитиков, в таком случае стройматериалы подешевеют примерно наполовину, оборудование — процентов на 20. А взносы на капремонт снизятся на 10%.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.43
0.72 79.62
0.05
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2023

Последние новости

6:51
Коммуналка без накрутки: закупки для капремонта хотят избавить от посредников
6:35
Дмитрий Песков: Путин открыт для переговоров с Западом
6:17
В результате удара ВСУ по Горловке ранен ребенок
6:06
Волочкова раскрыла секрет своей стройности: «Частые, мощные, страстные…»
6:00
Прет как танк: лучшее видео из зоны СВО за день
5:44
Глава европейской дипломатии: ЕС нарушил свое же табу на поставки оружия Киеву

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
«Все цинично!» — почему Адель и Элтон Джон отказались петь на коронации Карла III
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео