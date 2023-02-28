Коммуналка без накрутки: закупки для капремонта хотят избавить от посредников

Нововведение позволит снизить взносы на ремонт дома на 10%.

Капремонт в многоквартирных домах должен стать дешевле и качественнее.

Как выяснили «Известия», для этого депутаты предлагают избавить рынок от посредников, которые зарабатывают на закупке техники и стройматериалов.

При этом подрядчики накручивают в среднем на 10-20 процентов. А к качеству есть претензии — характеристики товара не всегда соответствуют требованиям.

Благодаря новому законопроекту региональные операторы, которые отвечают за капремонт, смогут закупаться напрямую у отечественных производителей.

По подсчетам аналитиков, в таком случае стройматериалы подешевеют примерно наполовину, оборудование — процентов на 20. А взносы на капремонт снизятся на 10%.

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