Аниматор мультфильмов Disney Маттинсон умер от неизвестной болезни

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 349

Художник работал над созданием «Короля льва», «Аладдина» и других классических картин.

Аниматор мультфильмов Disney Маттинсон умер от неизвестной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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На 88-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался любимый аниматор The Walt Disney Company Берни Маттинсон, сообщает Daily Mail со ссылкой на компанию. Точная причина смерти не известна, однако в материале указано, что мультипликатор умер из-за неизвестной болезни.

Сотрудник одного из крупнейших медиаконгломератов посвятил свою жизнь созданию мультфильмов. Он трудился в Disney 70 лет, проработав в компании дольше всех. Среди известных работ художника: «Король лев», «Леди и Бродяга», «Аладдин» и «Книга джунглей», а также другие классические фильмы, ставшие популярными и любимыми среди всех поколений.

Берни Маттинсон начал свою работу в компании в почтовом отделении, а аниматором студии он стал уже спустя шесть месяцев. Последние годы он был консультантом и наставником, делился творческим наследием с молодыми поколениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер продюсер фильма «В джазе только девушки» Уолтер Мириш. Лауреату «Оскара» был 101 год.

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