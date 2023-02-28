Песков отреагировал на временное ограничение полетов в петербургском Пулково

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 8

Утром службы аэропорта проводили проверку местности.

Песков отреагировал на временное ограничение полетов в петербургском Пулково

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о временном ограничении полетов в петербургском Пулково. Он отметил, что за ситуацией следил лично президент РФ Владимир Путин, об инциденте ему сообщили незамедлительно.

Утром службы аэропорта проводили проверку местности. В небо были подняты военные самолеты, введен план «Ковер». Когда все маневры завершили, ограничение на прием воздушных судов отменили.

«У президента полная информация на этот счет», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Эксперт по безопасности объяснил введение плана «Ковер» в петербургском Пулково

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР предупредили о переброске обученных НАТО украинских военных в Часов Яр. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко раскрыл детали ситуации.

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