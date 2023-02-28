В ЛНР заявили о переброске обученных НАТО украинских военных в Часов Яр

Киевский режим перебрасывает личный состав живой силы ВСУ в населенный пункт Часов Яр, который расположен неподалеку от Артемовска (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) в Донецкой народной республике (ДНР). Перебрасываемая группа боевиков обучились на Западе в полигонах НАТО. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко

«Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники, порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего прошедших обучение на полигонах НАТО», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

В том числе Марочко подчеркнул, что судя по имеющимся у него данным, прибывшие украинские националисты отличаются суровой дисциплиной и устойчивой мотивацией.

Стоит отметить, что Артемовск находится на подконтрольной ВСУ части ДНР к северу от крупного города Горловка. Он представляет собой важный транспортный узел для снабжения националистов киевского режима в Донбассе.

Еще неделю назад Марочко заявил, что боевики Незалежной совершают попытки разблокировать частично перекрытые пути снабжения Артемовска в Донбассе. Он уверен, что Киев перебросил группу националистов в направлении региона Часов Яр специально для этих целей. Киевское руководство делает все, для того чтобы удержать позиции и не дать мобилизованным украинским военнослужащим «сбежать» с поля боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные занимают позиции националистов в районе Белогоровки.