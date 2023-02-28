Эксперт по безопасности объяснил введение плана «Ковер» в петербургском Пулково

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 811

В настоящий момент аэропорт не принимает самолеты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Петербургский аэропорт Пулково временно закрыли из-за введения плана «Ковер». Воздушная гавань пока не принимает самолеты, объяснили в правительстве города. Как рассказал в беседе с 5-tv.ru руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, указанный план вводится, если в районе заметили неопознанный объект, который может как-либо повлиять на безопасность людей.

Паниковать не стоит, уверяет эксперт. Просто важно следовать указаниям уполномоченных лиц.

«При любом обнаружении неопознанных объектов, которые потенциально могут быть опасными, особенно в сложившейся политической обстановке, служба безопасности аэропорта и полиция действуют по инструкции. „Ковер“ — это просто порядок действий служб и персонала, которые задействованы в работе аэропорта, для того, чтобы обеспечить безопасность и создать условия для обследования», — подчеркнул Курдесов.

Ранее сообщал, что в небе над Пулково работают военные самолеты.

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