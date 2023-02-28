Эксперт по безопасности объяснил введение плана «Ковер» в петербургском Пулково

Петербургский аэропорт Пулково временно закрыли из-за введения плана «Ковер». Воздушная гавань пока не принимает самолеты, объяснили в правительстве города. Как рассказал в беседе с 5-tv.ru руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, указанный план вводится, если в районе заметили неопознанный объект, который может как-либо повлиять на безопасность людей.

Паниковать не стоит, уверяет эксперт. Просто важно следовать указаниям уполномоченных лиц.

«При любом обнаружении неопознанных объектов, которые потенциально могут быть опасными, особенно в сложившейся политической обстановке, служба безопасности аэропорта и полиция действуют по инструкции. „Ковер“ — это просто порядок действий служб и персонала, которые задействованы в работе аэропорта, для того, чтобы обеспечить безопасность и создать условия для обследования», — подчеркнул Курдесов.

Ранее сообщал, что в небе над Пулково работают военные самолеты.