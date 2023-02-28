В Госдуме раскрыли планы Китая на медленное ослабление Запада

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Поднебесная не станет «кошмарить» иностранные власти, несмотря на свои возможности. Какую тактику изберет государство?

В Госдуме раскрыли планы Китая на медленное ослабление Запада

Фото: www.globallookpress.com / Oberhaeuser, via www.imago-image

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Пекин способен создать Вашингтону непреодолимые проблемы и сделать так, чтобы в магазинах Штатов почти не было товаров. Правда, поступать так нецелесообразно, поэтому Китай будет ослаблять Запад медленно. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, Пекину выгодно, чтобы западные страны слабели потихоньку. Только так страна сможет переориентироваться на внутренний рынок и без последствий для себя постепенно избавиться от американских долгов.

«Он не делает резких движений в отношении США, но угроз, что будут какие-то пошлины или еще что-то, конечно, не боится. Потому что у Китая всегда есть чем ответить. Он вообще может сделать так, что Америка испытает серьезные трудности и финансах и в магазинах просто пустые полки будут», — заявил Матвейчев в беседе с изданием URA.RU.

Эксперт объяснил, что слишком резкое истощение США невыгодно для Китая, ведь подобный скачок отразится на экономике Поднебесной. Дело в том, что западные страны являются крупным потребителем китайских товаров и сильно задолжали Пекину. Матвейчев сравнил отношение Китая к этой ситуации с чувствами заемщика к своему должнику.

«Когда человек вам должен большую сумму денег, вы желаете, чтобы он был здоров и счастлив для того, чтобы он эту сумму мог вам отдать. Китай в этом смысле не заинтересован в том, чтобы Запад ослаб очень резко», — сказал специалист.

По мнению Матвейчева, в случае удара американцев по социальной сфере КНР, то Поднебесной есть чем ответить, однако даже тогда меры будут применяться дозировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдепе прокомментировали отношения Китая и России.

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