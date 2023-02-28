Игры с дьяволом? Таролог рассказала, что могло повлиять на судьбу Владислава Галкина

Иногда актеры могут играть жуткие роли, но будет ли их после этого преследовать негативная энергия?

Слухи о причинах смерти известного российского актера Владислава Галкина не утихают даже после 13 лет после его скоропостижной смерти. Могла ли его роль в фильме «Мастер и Маргарита» как-то повлиять на его судьбу? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала таролог и медиум Айгуль Хуснетдинова.

По ее словам, смерть практически каждого человека можно просмотреть в его судьбе: это может быть определенный возраст, ситуации, которые человеку желательно избегать. Например, если человек следует своему сердцу, то сложных ситуаций он может избежать. Однако, если он все равно каким-то образом привлекает к себе негативную энергию, то риск повышается и человек уходит раньше положенного.

«Мы не можем понять точно, почему человека забрали. Возможно, он исполнил свою миссию, или усугубил свою жизнь тем, что играл определенные роли», — говорит Хуснетдинова.

По мнению таролога, одна из довольно известных ролей Владислава Галкина была роль Бездомного в очень сложном фильме «Мастере и Маргарита», где присутствуют игры с дьяволом. Однако эксперт считает, что эта роль никак не повлияла на судьба актера, так как именно он никак не взаимодействовал с дьявольскими вещами. А вот судьба у артиста и без фильма была сложна — он страдал проблемами со здоровьем.

«По моим ощущениям, ощущениям медиума, это не спокойная душа, к сожалению. Я не могу сказать, что Владислав Галкин нашел покой. Он, скорее всего, снится близким, на его могиле ощущение большой скорби, большого сожаления. По идее, 13 лет, которые прошли после смерти этого талантливого актера, нужно было уже успокоиться. Но, к сожалению, этого не происходит. А это означает, что душа не упокоенная. И очень вероятно, что смерть Галкина действительно была связана с тем, что ему помогли. То есть, воспользовались его добродушием, его слабым состоянием», — говорит Хуснетдинова.

Также таролог объяснила, что нельзя говорить о том, что играть какие-то роли нельзя или опасно.

«Есть актеры, которые прекрасно играют Воланда, но с ними все в порядке. И это все зависит от соответствия энергии актера и той роли, которую он исполняет. Например, сильный человек вполне может сыграть такую роль, ему ничего за это не будет. А есть люди, которые даже сыграв какую-то незначительную эпизодическую роль, в какой-то дьявольщине, получают очень много негативной энергии, которая потом может отразиться на всей их жизни», — заключила эксперт.

По словам Хуснетдиновой, ушедшему актеру нужно упокоить душу и, по возможности, отпустить, не тревожить. Также его семье необходимо провести религиозные процедуры, чтобы душа Галкина, наконец, нашла покой.

Звезда «Дальнобойщиков» умер в возрасте 38 лет из-за остановки сердца. Изначально Галкин попал в больницу в связи с обострившимся воспалением поджелудочной железы. Уже после выписки актер был найден мертвым в съемной квартире. Экспертиза показала, что он умер от острой сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит на могиле Галкина спустя 13 лет после трагедии.