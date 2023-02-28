Путин: Запад использует «старых друзей» для усиления террористической угрозы в РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Москва намерена отвечать решительно.

Путин: Запад использует «старых друзей» для усиления террористической угрозы в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Усиление террористической угрозы в России связано с действиями киевского режима и «коллективного Запада», который использует своих «старых друзей». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

По словам главы государства, за прошлый год количество преступлений террористического характера заметно выросло. Западные страны пытаются возродить экстремистские движения, потому что так сделать проще всего.

«Со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов, своих „старых друзей“, так называемых, на нашей территории. А мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой», — заявил президент России.

По его словам, российской стороне необходимо эффективно ответить на все эти вызовы. Москва будет действовать решительно и наступательно, использовать весь арсенал имеющихся у нее средств. При этом пристальное внимание будет уделено безопасности на территории важной инфраструктуры, местах массового пребывания людей, транспортных узлов, предприятий ОПК и ПК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Адыгее и на Кубани.

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