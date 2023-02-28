В Татарстане состоялась церемония закладки трех пассажирских судов

Корпуса новых инновационных пассажирских судов накануне заложили в Татарстане. В их числе — прогулочно-экскурсионное судно на водопроводном топливе и два скоростных на подводных крыльях «Метеор — 2020». Церемония проходила на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького 28 февраля. В ней приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, а также представители министерств и ведомств РФ и республики.

Как отметил руководитель региона, с запуском новых транспортных средств удастся расширить туристический и рекреационный потенциал республики, а вместе с этим — снизить нагрузку на дорожную сеть региона. И дополнительный бонус– минимальный вред экологии. Именно в этом, в частности, уникальность первого в России судна на водородном топливе. Его разработчики — лучшие умы Крыловского государственного научного центра.

Транспортное средство рассчитано на десять пассажиров, на тихой воде оно сможет перемещаться со скоростью 12 километров в час и в день таким образом совершать рейсы продолжительностью до пяти часов. Длина судна — 15, 5 метра и чуть более трех — ширина.

«Метеоры» — разработка проектного бюро «Си Тех». Уникальность теплоходов в том, что они оснащены принципиально новой самостабилизирующейся крыльевой системой. Это позволит увеличить на 20-30% мореходность и на 40-50% снизить перегрузки и ускорения при движении на волне. При этом сократится время и мощность выхода на крыло. Из удобств — целых 124 пассажирских удобных кресла, доступ к Wi-Fi, плюс предусмотрена доступная среда. На тихой воде судно сможет развивать скорость до 77 километров час.

Уже в этом году четыре теплохода на подводных крыльях «Метеор» будут на плаву, два из них планируется построить специально для Татарстана. Оба корабля получат имена героев Советского Союза Михаила Девятаева и Мусы Джалиля.

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