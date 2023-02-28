С большой благодарностью: почему Мали поддерживает Россию и в чем выгода от дружбы стран

Незащищенные государства всегда будут тянуться к великой державе. Подробнее обо всем рассказал политолог Иван Мезюхо.

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил в своем недавнем интервью о том, что Африка всегда будет на стороне России, так они прекрасно знакомы со способностью Запада разжигать конфликты. Политолог Иван Мезюхо в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, насколько нашей стране выгодно государство Мали?

По его словам, Маига в очередной раз подтвердил тезис президента РФ Владимира Путина о том, что наш мир — многополярен и нужно учитывать все интересы.

«Республика Мали знает, что такое колониализм, ведь в свое время это государство было французской колонией. Российская федерация сегодня, по сути, является лидером глобального антиколониального движения. И в этом смысле государство, незащищенное ядерным оружием, сильной армией, большой экономикой, так или иначе будут тянуться к России, потому что, только наша страна всегда защищала слабых», — рассказывает эксперт.

Он также напомнил, что в ряде африканских держав помнят о том, что Советский Союз оказывал им помощь, которая, по сути, до сих пор на своей шкуре расхлебывает колониальное прошлое.

Заявление премьера Мали может быть результатом той работы, которую провело Министерство иностранных дел РФ за последнее время: турне по Африке и крупный форум «Россия-Африка», добавил Мезюхо.

«Я думаю, что, в перспективе, РФ надо предпринимать меры по более тесному налаживанию экономических и политических контактов с африканскими державами, на которые сегодня оказывается сумасшедшая давление со стороны США», — говорит эксперт.

Например, не секрет, что в рамках той же Организации Объединенных Наций Вашингтон давит на африканские державы, чтобы те поддерживали антироссийские и русофобские резолюции Генассамблеи ООН, заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине.