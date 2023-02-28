Новые подробности ЧП в трех километрах от Мурманска. Что же все-таки случилось?

В разбившийся под Мурманском вертолет Ми-8 попал снежный заряд. Об этом в разговоре с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым рассказал сам пилот воздушного судна Павел Шитиков.

«Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку, но немного прикрыло снежным зарядом. Удивило, что радиовысотомер показал 60 м высоты, потом 50 м — и после этого, буквально через секунду — удар о землю», — сказал пилот.

Вертолет упал в трех километрах от села Ловозеро в стороны Краснощелья. Погибших нет, но на борту судна было десять человек, среди которых даже ребенок. Четверо человек получили травмы различной степени тяжести.

Изначально выдвигались версии ЧП о том, что могла быть ошибка пилота или погодные условия. По факту данного происшествия уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи организовали комплекс необходимых следственных действий.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры с места падения вертолета Ми-8 под Мурманском.