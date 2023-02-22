Американский полковник предупредил о новых участниках конфликта на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Экс-советник Пентагона США Дуглас Макгрегор: Польша может скоро стать стороной конфликта на Украине

Американский полковник предупредил о новых участниках конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Тема:
Спецоперация

По мнению эксперта, Варшава уже неоднократно подталкивала страны-члены НАТО к прямому столкновению с РФ.

Поставки вооружений со стороны «коллективного Запада» Киеву вполне могут сделать участниками конфликта Польшу. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, если США все же начнут использовать территорию Польши для запуска ракет против армии России, то Варшава неизбежно станет участником конфликта. Более того, это касается и стран Прибалтики и Финляндии.

Макгрегор считает, что если польские или прибалтийские войска появятся на территории Украины и будут воевать на стороне ВСУ, а также попытаются иными путями вмешиваться в ситуацию, то у России появятся законные основания для нанесения ответного удара.

До этого Дуглас Макгрегор высмеял планы польского президента Анжея Дуды помочь властям Незалежной с захватом Крыма.

Страны Запада продолжают твердить, что Украина должна выйти победителем из спецоперации. США и Европа наращивают поставки вооружения. Москва неоднократно предупреждала, что военная помощь западных стран не повлияет на исход СВО, а лишь затянет конфликт и повлечет лишние жертвы.

РФ направила странам североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что любые грузы, содержащие военную помощь Киеву, превратятся в законную цель для России. В МИД РФ подчеркнули, что НАТО «играет с огнем».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-советник Пентагона раскритиковал США за отношение к России.

Тема:
Спецоперация
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