Власти и МЧС опровергли информацию о пожаре в районе аэродрома города Ейск

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Прибывшие на место спасатели не увидели ни огня, ни дыма.

Власти и МЧС опровергли информацию о пожаре в районе аэродрома города Ейск

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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В социальных сетях распространилась информация о том, что на территории аэродрома в Ейске произошло возгорание. Некоторые СМИ предположили, что причиной возгорания могла стать атака беспилотника, но вскоре стало ясно, что никакого пожара и вовсе не было.

Главы Ейского городского поселения Роман Бублик в социальных сетях успокоил горожан, написав, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых сообщалось ранее, а также назвал сообщения о пожаре откровенной провокацией.

«Призываю граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — написал представитель властей.

Также опубликовали опровержение и МЧС.

«Не было заявок. Информацию проверили, обстановка спокойная», — сообщили журналистам в ГУ МЧС Кубани.

Власти региона также порекомендовали журналистам впредь в случае появления у них непроверенной информации обращаться в пресс-службы компетентных ведомств и не допускать публикации фейковой информации.

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