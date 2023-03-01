США хотят ввести финансовые рестрикции против Пекина и исключить КНР из G20

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Официальная версия подобных ограничений — «защита» Тайваня.

США хотят ввести финансовые рестрикции против Пекина и исключить КНР из G20

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Финансовый комитет палаты представителей США принял ряд законопроектов, которые предполагают введение ряда экономических ограничений, направленных в адрес Китая. По официальной версии американского ведомства, данные рестрикции направлены на «защиту» Тайваня от возможных посягательств со стороны Пекина.

Среди утвержденных инициатив особенно выделяются несколько предложенных мер.

Первая из них — «Закон о предотвращении конфликтов на Тайване». Он предусматривается как мера, направленная на сдерживание возможной агрессии на Тайвань. Это ограничение, в частности, требует введения санкций в адрес чиновников КНР и членов их семей.

Еще одна инициатива — «Закон о давлении на регулирующие организации для прекращения угроз от КНР». Она направлена на то, чтобы США оказали давление на международное сообщество и добились исключения Китая из большинства международных объединений, в том числе и G20.

Также в финансовом комитете палаты представителей США предложили поддержать членство Тайваня в Международном валютном фонде, а также планируют оказать давление на МВФ, чтобы институт сокращал долю юаня в корзине специальных прав заимствования.

Тайвань в настоящий момент является частью Китая. Между тем, под официальным управлением Пекина он не находится. В Белом доме неоднократно отмечали, что не оспаривают принадлежность острова КНР и придерживаются политики «одного Китая». Однако при этом американские власти ведут себя так, что эти действия совершенно противоречат официальным заявлениям.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в диалоге с 5-tv.ru объяснил, когда Китай перейдет к активной поддержке России.

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