«Запад не нервничает»: когда Китай перейдет к активной поддержке России

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 3 177

Политолог Марков: Китай уже год придерживается нейтралитета относительно СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Директор Института политических исследований считает, что Европа не нервничает из-за заявлений Китая, потому что Пекин придерживается нейтральной стороны по отношению к СВО.

Иностранные СМИ пестрят заголовками, что в Китае идет пропаганда того, что Европа погрязла в ненависти к России. В Китае считают, что США и Европа так сильно хотят, чтобы Россия проиграла, поэтому им все равно, как и чем закончится украинский кризис. На фоне всего этого официальный Пекин сообщил о готовности изложить пути решения украинского конфликта в документе. Директор Института политических исследований Сергей Марков ответил на вопрос: «Нервничает ли Запад насчет высказываний Китая в отношении происходящего на Украине и в мире?»

Эксперт ответил, что Запад не нервничает, так как Китай за последний год показал нежелание участвовать в каких-либо серьезных конфликтах. Ярким индикатором стали громкие слова, а не действия китайских властей после того, как в Тайвань прилетела Нэнси Пэлоси. Никаких серьезных действий после прилета спикера США Китай себе не позволил. 

Кроме того, Марков отметил, что Россия, которая рассматривалась многими, как потенциальный союзник Китая, не получает ощутимой поддержки со стороны Пекина.

«Россия сейчас находится в состоянии жесткого военного противостояния с главным врагом Китая — США. И Китай проводит нейтральную политику. Он значительно менее поддерживает Россию, нежели ожидали большинство людей из России и на Западе», — заявил спикер.

Сергей Марков рассказал, что Киев и Вашингтон считают, что Китай не друг России, так как китайцы не поставляют даже летальное вооружение России. Бронежилеты, ботинки, дроны идут частным образом, а серьезных поставок нет.

«Китай не поддерживает Россию, сколько критикует Америку», — говорит директор.

Марков считает, что план Китая гласит: «Давайте жить дружно, давайте жить в гармонии», поэтому опасений у Запада нет.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Китая заявил, что Пекин подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине. Может быть, тогда Китай покажет свое истинное мнение относительно СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон назвал красной линией возможную поставку Китаем оружия России

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