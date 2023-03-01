Проклова раскрыла детали операции на ноге после перелома: «Я опять могу ходить»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 18

Актриса Елена Проклова сообщила о перенесенной операции на ноге после перелома

Проклова раскрыла детали операции на ноге после перелома: «Я опять могу ходить»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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По словам актрисы, врачи буквально «собирали осколки» в ходе вмешательства. Серьезную травму знаменитость получила из-за подарка дочери.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова вовсю работает, выходит на сцену со старыми и новыми спектаклями, планирует график на год вперед, хотя совсем недавно перенесла операцию на сломанной ноге. 69-летняя актриса рассказала изданию Woman.ru, что пострадала из-за новогоднего подарка дочери — кроссовок на модной высокой платформе.

На репетиции звезда подвернула ногу и упала, результатом стал перелом со смещением. В Крыму (дело было на гастролях) ей наложили гипс, с которым были сыграны пять спектаклей. По возвращении в Москву Проклова обратилась к врачам Боткинской больницы.

«Посмотрели, оказалось, осколки. Сделали операцию, установили пластину, все собрали. Так что теперь я опять могу ходить», — поделилась она.

Как рассказала Елена Проклова, буквально вчера она наконец рассталась с послеоперационным гипсом. В нем, к слову, она отыграла еще 20 спектаклей. Зрителей специально предупреждали, что звезда — «пострадавшая». Поначалу она выезжала на сцену в коляске, позже передвигалась с тростью. Ни разу, по словам актрисы, публика ее не осудила, каждый выход и даже «выезды» были встречены аплодисментами.

По мнению артистки, травма — не повод останавливать жизнь и карьеру. Сидеть дома и ждать выздоровления она даже не собиралась. Но глядя теперь на подаренные дочкой кроссовки, Проклова сомневается, стоит ли их надевать. Возможно, принарядиться она еще решится, но уж точно не на репетицию.

Актриса пережила немало испытаний в последние годы. Сначала скандал с откровениями о сексуальных домогательствах, потом череда ток-шоу, на которых коллеги ее в основном осуждали, потом проблемы со здоровьем. В январе 2022-го Проклова оказалась в больнице с инсультом, только через месяц она вернулась домой, чтобы продолжать реабилитацию. Перелом ноги спустя год не заставил ее и дня провести в стационаре.

Ранее, писал 5-tv.ru, Елена Проклова прокомментировала свой внешний вид после инсульта.

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