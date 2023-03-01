Детская зарплата: когда можно давать деньги ребенку и когда нельзя?

Карманные расходы есть у всех людей, даже у несовершеннолетних. Как обучить наследника правильно распоряжаться бюджетом?

Далеко не все родители понимают как грамотно платить ребенку за определенные действия и стоит ли вообще это делать. Как оплачивать помощь по дому и правильно выдавать карманные деньги? Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова объяснила, в каких случаях денежные суммы положены чаду, а когда о них стоит забыть.

По мнению эксперта, есть два ключевых момента в работе ребенка. Если он помогает родителям по дому, потому что уже подрос и готов к некоторым бытовым обязанностям, то эти действия оплачивать нельзя.

«Вы же выполняете аналогичные функции абсолютно бесплатно. Подобные денежные бонусы нарушают мотивацию и ключевой смысл обучения взрослой самостоятельной жизни. Ребенок начинает привыкать к тому, что если он что-то делает, то ему должны заплатить, даже если он делает себе во благо», — приводит слова Волковой издание «Страсти».

Если же дело касается труда, который взрослые выполняют за деньги, то можно вознаградить ребенка финансовой составляющей. Например, родители всегда мыли машину в автомойке, а теперь попросили это сделать маленького наследника. В такой ситуации можно обговорить оплату.

Также специалист призвала не платить детям за хорошие оценки. В этом случае чадо не поймет ключевой цели уроков — «научиться учиться». Это необходимо, чтобы уже во взрослой жизни уметь ориентироваться в реальности, осваивать навыки, получить профессию.

Если родители станут мотивировать ребенка деньгами, то он перестанет интересоваться учебой без денежного «приза». При этом сделать подарок после окончания школы или перехода в другой класс — нормальная практика.

«Важно понимать, что карманные деньги — это прототип взрослых и способ формирования финансовой грамотности. Они выдаются не за работу по дому и не за оценки, а вручаются согласно оговоренным правилам и условиям. Только тогда они „работают“», — объяснила консультант.

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