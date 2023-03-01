«Не был в Керчи и молчи»: Гаврилов о своем детстве в Крыму

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 90

После развала СССР на улицах дружественного Крыма появились первые мародеры, а национализм только начал поднимать свою голову.

Фото, видео: Личный архив Алексея Гаврилова; 5-tv.ru

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О зарождении национализма в Крыму после развала СССР рассказал актер Алексей Гаврилов автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко. Отец артиста был военнослужащим и отказался присягать Киеву, после чего их семью преследовали постоянно.

В эксклюзивном интервью Гаврилов поделился историей из своего детства. Ночью без приглашения в их дом зашел человек и стал требовать встречи с главой семейства. Отец тогда был в командировке, и незваного гостя на пороге встретил маленький Леша с ножом в руках. Рядом стояла его мать — с топором.

Чтобы впоследствии защитить свою семью, Леша выкопал траншею, залил ее куриным пометом и набросал туда гвоздей, а дом оцепил колючей проволокой.

«Также сделал гвозди везде на подоконниках, разложил, чтобы никто ночью не залез», — вспоминает актер.

Керченский дом будущего артиста постоянно караулили машины, которые сменяли друг друга. По указаниям своего отца маленький Леша записывал их номера. Алексей вспоминает, что брат его друга детства был представителем ОПГ и защищал улицу, где жил Гаврилов.

«Наверное, с детства с семи до 12 лет я вырос на улице, я жестко научился драться, жестко отстаивать свои интересы. Понимать уже эту жизнь, действительно, сермягу, как говорится, на земле то, что происходит. Находить общий язык со всеми — от бандитов, я не знаю, бомжей, воров, кого только не было в те времена», — рассказывает Гаврилов.

В крымской школе маленькому Леше также не было покоя. Учительница, которая приехала в Керчь из Западной Украины, била указкой тех, кто говорил на русском языке. А на уроках дети изучали только украинскую литературу, в том числе произведения поэта и писателя Тараса Шевченко.

«А почему Гоголя на украинском мы не изучаем?» — удивлялся актер.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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