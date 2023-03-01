Спортивный гламур: стилист объяснила выбор Леры Кудрявцевой молодежных нарядов

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Рита Миронова
Рита Миронова 10

Стилист Тарасова: молодежные наряды на 51-летней Лере Кудрявцевой воспринимаются очень гармонично

Спортивный гламур: стилист объяснила выбор Леры Кудрявцевой молодежных нарядов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая на шестом десятке выглядит ничуть не хуже своих молодых коллег. Как ей удается так удачно подбирать образы?

Телеведущая Лера Кудрявцева предпочитает молодежные образы для выхода в свет, несмотря на свой возраст. Стилист Анна Тарасова прокомментировала самые эффектные образы 51-летней Кудрявцевой в беседе со «Страстями».

«Ее стиль — это образец хорошего вкуса для миллионов телезрителей. Сама звезда называет его „спортивный гламур“. Она умеет одинаково дорого и актуально выглядеть в вечерних нарядах, расшитых камнями и стразами, и в повседневных аутфитах с добавлением гранжа и кричащих цветов», — объяснила стилист.

Она отметила, что Кудрявцева старается подчеркивать свои достоинства и выбирает костюмы, которые хорошо вытягивают силуэт. Также телеведущая часто надевает массивные аксессуары. Но главное, что выделяет ее среди коллег, это любовь к индивидуальному пошиву у российских дизайнеров. Это Кудрявцева предпочитает любому дорогому бренду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева перестала влезать в свои платья.

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