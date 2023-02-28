Российские силы ликвидировали до 350 украинских боевиков на донецком направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 350 военных на донецком направлении

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Серьезные потери украинские силы понесли также на купянском, южнодонецком и запорожском направлениях.

Российские войска на донецком направлении за сутки уничтожили около 350 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», — заявил представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также серьезные потери украинские силы понесли на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Крахмальное в Харьковской области и Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Там были ликвидированы около 25 украинских военнослужащих. Еще до 45 боевиков Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ликвидировали оперативный центр спецопераций ВСУ в районе Хмельницкого, а также нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии возле Никольского и Угледара Донецкой народной республики (ДНР).

Как ранее сообщал 5-tv.ru, киевский режим перебрасывает личный состав ВСУ в населенный пункт Часов Яр неалеко от Артемовска.

Тема:
Спецоперация
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