Собянин: пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней

Вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) будет бесплатным в течение пяти дней. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — сказал градоначальник.

Сегодня движение по БКЛ полностью запущено. Последний открытый участок кольца включил в себя девять станций: Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Всего на БКЛ три электродепо, 31 станция, а ее общая протяженность составляет 70 километров. В онлайн-режиме на церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин.

В феврале столичный дептранс сообщал, что в рамках открытия новых станций БКЛ в столице улучшили 12 маршрутов наземного транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходило строительство БКЛ.