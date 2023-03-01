Собянин: пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Общая протяженность открытой линии метрополитена составляет 70 километров.

Собянин: пассажиры смогут бесплатно заходить на станции БКЛ в течение пяти дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) будет бесплатным в течение пяти дней. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — сказал градоначальник.

Сегодня движение по БКЛ полностью запущено. Последний открытый участок кольца включил в себя девять станций: Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Всего на БКЛ три электродепо, 31 станция, а ее общая протяженность составляет 70 километров. В онлайн-режиме на церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин.

В феврале столичный дептранс сообщал, что в рамках открытия новых станций БКЛ в столице улучшили 12 маршрутов наземного транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходило строительство БКЛ.

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