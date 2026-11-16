Собянин объявил о завершении программы реновации в районе Бибирево

В районе Бибирево завершена программа реновации, в которую вошло два дома. В ближайшее время их жители переедут в современный жилой комплекс. Кроме того, в этом году проведено благоустройство парка «Бибирево» — уютного парка, являющегося любимым местом отдыха местных жителей.

«Бибирево — зеленый и уютный район на северо-востоке столицы, в котором живут порядка 160 тысяч москвичей. Он сравнительно молодой — застройка происходила в 1970-е. В программу реновации вошли всего два дома. В настоящее время их жильцы — 102 семьи — переезжают в новый жилой комплекс на улице Корнейчука», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

За последние годы в Бибиреве реконструировали все пять зданий детских и взрослых поликлиник, а также пять школьных корпусов. Полностью завершили обновление кинотеатра «Будапешт», который стал новым общественным центром района.

Монолитный трехсекционный жилой комплекс по адресу: улица Корнейчука, дом 45, возведенный по индивидуальному проекту, стал новым ярким архитектурным элементом района. Неподалеку находятся парк «Бибирево», долина реки Чермянки, школы, детские сады, медицинские учреждения, торговые центры и магазины, спортивные клубы, а также заведения общепита.

Фасады жилого комплекса облицованы фиброцементными панелями красного цвета, дополненными стальными кассетами с зеркальной поверхностью. В новостройке 457 квартир общей площадью 23,1 тысячи квадратных метров. В них, а также в местах общего пользования выполнили улучшенную отделку в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

Дом получил высокий класс энергоэффективности. Его подключили к индивидуальному тепловому пункту, а также оснастили автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Это позволит снизить затраты на эксплуатацию и плату за коммунальные услуги.

В жилом комплексе создали безбарьерную среду для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В нем девять лифтов. В вестибюлях жилой части разместили технические помещения, почтовые ящики, комнаты консьержей, пространства для хранения колясок и велосипедов. На нежилом первом этаже расположили помещения для открытия магазинов и предприятий сферы услуг.

Рядом с жилым комплексом обустроили детскую и спортивную площадки, зону для тихого отдыха, а также установили элементы уличного освещения.

В новостройку переезжают 102 семьи — 223 жителя двух домов на улице Плещеева (дома 15а и 15б). Это позволит полностью завершить программу реновации в районе Бибирево. С начала осмотра квартир почти 90 процентов семей дали согласие на переезд. Это подтверждает высокое качество новостроек, возведенных по программе реновации, и говорит о росте уровня доверия к программе среди москвичей.

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