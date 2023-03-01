В Кремле анонсировали рабочую поездку Путина на Северный Кавказ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Глава государства намерен встретиться с губернатором Ставропольского края.

В Кремле анонсировали рабочую поездку Путина на Северный Кавказ

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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Российский лидер Владимир Путин завтра совершит рабочий визит в Северо-Кавказский федеральный округ, где появится на торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника в Центре знаний «Машук». Эту информацию сообщила пресс-служба Кремля. Также в правительстве заявили, что Путин встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Отмечается, что лидер страны вручит государственные награды педагогам, которые воспитали учеников, впоследствии получивших звание Героев России во время выполнения задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине. В том числе ожидается встреча с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

18 февраля российский президент подписал закон об интеграции новых регионов (Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области — Прим. ред.) в российскую систему образования. Это значит, что все аттестаты и дипломы, а также научные степени и звания, полученные в новых регионах РФ — теперь будут признаны на территории страны.

Что касается школ и ВУЗов четырех субъектов федерации, то они пока получат временные лицензии, действие которых продлится до 2026 года. Педагогов до 1 сентября 2024 года временно освободят от аттестации. Выпускников школьных учреждений допустят к ЕГЭ без итогового сочинения, однако они смогут написать его по желанию. При этом ученики смогут получить аттестат без каких-либо экзаменов — по итогам промежуточных отметок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поделился трогательными воспоминаниями о своей первой учительнице.

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