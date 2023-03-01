Собянин об открытии Большой кольцевой линии метро в Москве: «Чтобы каждый пассажир мог оценить удобство»

С 1 по 5 марта вход на станции БКЛ будет бесплатным.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии Большой кольцевой линии метро в столице. Он добавил, что каждый желающий сможет оценить удобство нового маршрута. Об этом Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — прокомментировал государственный деятель.

Столичный мэр добавил, что до 5 марта пассажиры смогут свободно воспользоваться перемещением по БКЛ. Первые пять дней вход в Московский метрополитен на любой из станций новой ветки будет бесплатным.

1 марта в Москве запустили движение по Большой кольцевой линии. Был открыт последний участок, включающий девять станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Общая протяженность линии составила 70 километров.

БКЛ насчитывает 31 станцию и три электродепо. Осенью прошлого года в московской мэрии предположили, что после полного открытия линии загруженность автомобильных дорог в городе снизится на 10-15%.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве завершилось строительство БКЛ.