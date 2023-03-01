Собянин: БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы

Первые пять дней вход в московский метрополитен на любой из станций новой ветки будет свободным.

Открытие Большой кольцевой линии московского метрополитена в лучшую сторону изменило транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столичного региона. Информация об этом появилась на официальном сайте Мэра Москвы.

«БКЛ является сердцем метро, к которому могут присоединяться новые объекты», — приводит портал столичного мэра Сергея Собянина.

БКЛ насчитывает 31 станцию, на которых можно будет сделать пересадки. Новая линия соприкасается с МЦК, МЦД-1, МЦД-2, а также ветками метро. Кроме того, после поездки на БКЛ можно будет пересесть на 13 железнодорожных станций.

В ходе церемонии открытия движения на БКЛ Собянин подчеркнул, что маршрут дает возможность, чтобы проложить новые линии, например, Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую. У Московского метрополитена появится возможность разрастись на 40 станций.

Большая кольцевая линия позволит прокладывать более короткие маршруты и тратить на передвижение по городу меньше времени. Осенью 2022 года в Мэрии столицы отметили, что полное открытие линии снизит загруженность автомобильных дорог в Москве и Московской области на 10-15%.

Ранее 5-tv.ru писал, что 1 марта был открыт последний участок БКЛ.