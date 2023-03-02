🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 2 марта. Растущая Луна в знаке Рыбы. В этот период всем представится возможность лучше понять свой внутренний мир, что является хорошим шагом к саморазвитию.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 февраля по 5 марта

♈ Овны

Откройте свое сердце, Овны. Верните в вашу жизнь мягкость и нежность. Сдвиг в вашем энергетическом поле приведет в вашу жизнь людей и обстоятельства, которые будут способствовать вашему росту.

Космический совет: наполните свою жизнь любовью.

♉ Тельцы

Вы не обязаны оправдывать ожидания окружающих вас людей. Звезды советуют уделить время себе, Тельцы. Посвятите себя арт-терапии, испеките ароматный пирог или неторопливо прогуляйтесь по парку.

Космический совет: забота о себе — важнее всего остального.

♊ Близнецы

Поставьте в приоритет отдых. Скажите «нет» тому, что не соответствует вашим ценностям. Звезды напоминают вам о том, что нужно делать выбор в пользу себя, даже если это разочаровывает некоторых людей, Близнецы. И еще кое-что: ваши творческие способности, вероятно, будут литься через край до конца недели. Не забудьте уделить этому свое внимание.

Космический совет: пора позаботиться о себе.

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♋ Раки

Для вас наступил период созидания и отдыха, дыхания и позволения. Когда дело касается сердечных дел, будьте более выразительны, даже если это иногда заставляет вас чувствовать себя уязвимым. В честности — красота, Раки. Та красота, которая создаст пространство для более глубокой близости с собой и окружающими.

Космический совет: откройтесь миру, почувствуйте любовь.

♌ Львы

Растущая Луна в Рыбах призывает вас глубже погрузиться в свое сознание и обратить внимание на символы, которые появляются в ландшафте сновидений, Львы. Пришло время прислушаться к своему внутреннему голосу, довериться своей интуиции и тому, куда она вас ведет.

Космический совет: обратите внимание на знаки судьбы.

♍ Девы

Все, что вы хотите, будет предоставлено вам именно в тот момент, когда вам это будет нужно. Доверяйте тому, куда направляет вас жизнь, Девы. Звезды рекомендуют вам также отпустить прошлое, которое мешает вам начать ту жизнь, что вы себе представляете.

Космический совет: отпустите прошлое, чтобы начать строить будущее.

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♎ Весы

Весы, звезды советуют вам больше общаться с близкими людьми. Сообщите им о своих желаниях и потребностях. Нет ничего страшного в том, чтобы обратиться к ним с просьбой о поддержке, которая будет вам очень кстати.

Космический совет: заручитесь поддержкой близких.

♏ Скорпионы

Найдите минутку, чтобы изучить людей, которыми вы себя окружили. Не все принимают ваши интересы близко к сердцу, и это то, о чем вы знаете, но не желаете признавать. Если вы чувствуете, что некоторые люди требуют вашего внимания из-за вашего статуса. Вы, вероятно, правы. При этом не нужно быть суровыми или жестоким с ними, Скорпионы. Вы можете установить определенные границы.

Космический совет: будьте более избирательны в формировании своего окружения.

♐ Стрельцы

Некоторые из вас могут испытывать чувства к тем, с кем тесно сотрудничают. Ничего зазорного в этом нет. Отбросьте запреты и общайтесь с ними так, как велит сердце. Также звезды советуют Стрельцам проявить решимость в рабочих делах.

Космический совет: проявите решимость в деловых и сердечных делах.

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♑ Козероги

Перестаньте сомневаться в себе и подойдите к сложившейся ситуации с мудростью, Козероги. Если вам нужно сделать срочный выбор, то руководствуйтесь логикой. Отдайте предпочтение тому, что принесет вам наибольшие плоды, даже если путь будет более сложным.

Космический совет: не бойтесь встать на более сложный путь. Вероятно, что в конце он таким уже казаться не будет

♒ Водолеи

Вам пора пересмотреть свои границы и найти баланс между тем, сколько вы отдаете себе, и тем, сколько вы отдаете другим людям. Задавать себе вопрос о том, как это помогает собственному росту — не является проявлением эгоизма.

Космический совет: найдите баланс между отдачей и получением.

♊ Рыбы

Бескорыстное служение — важная тема для Рыб на сегодняшний день и до конца пребывания Луны в этом знаке. Но это не означает, что ваши личные финансы должны каким-либо образом пострадать. Найти баланс между тем, сколько вы отдаете себе и другим людям — ключ к вашему благополучию.

Космический совет: дарите людям больше добра.

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