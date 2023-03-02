«Музыка юности — саундтрек на всю жизнь»: почему Расторгуев не слушает современных исполнителей

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 56

Народный артист РФ Николай Расторгуев объяснил, почему не слушает молодых исполнителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Фронтмен группы «Любе» объяснил, почему игнорирует большую часть молодых исполнителей.

Солист группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru о том, каких современных исполнителей он может выделить, объяснил, что самой запоминающейся в его жизни все равно остается музыка, которую он слушал в молодости.

«Музыка юности — это саундтрек на всю жизнь, понимаете? Поэтому то, что мне нравилось в юности, то осталось со мной навсегда. Тем более, что в теперешнее время не так много хороших песен. Их надо вычленять, на это нужно время. Это нужно переслушивать все, а на это у меня нет времени просто», — поделился Расторгуев.

Легенда российской эстрады в кулуарах Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» добавил, что знакомится с новой музыкой только в том случае, если слышит песню случайно и она приходится ему по душе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких молодых исполнителей считает достойными Григорий Лепс.

-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:02
От дронов до имплантатов: какие современные технологии разработали военные в РФ
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака
7:51
Клава Кока подколола Александра Ревву за отсутствие инициативы
7:40
Российские космонавты отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon
7:34
Лукашенко по итогам визита в Пекин заявил, что развитие страны зависит от силы КНР
7:29
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро: «Дочке передался дар от меня»

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица