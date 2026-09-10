«Захотелось позвонить родителям»: речь Киркорова растрогала модель Алексееву

Валентина Алексеева захотела признаться в любви к родным после речи Киркорова

Слова народного артиста России Филиппа Киркорова на открытии памятника родителям пробудили во мне желание позвонить близким и признаться им в любви. Об этом сообщила победительница конкурса «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева в беседе с 5-tv.ru на дне рождения «Русского Радио».

Российская модель присутствовала на торжественной церемонии, которая прошла 9 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Девушка на протяжении всего мероприятия находилась рядом с певцом.

«Мне очень захотелось в первую очередь позвонить родителям, сказать о том, как сильно я их люблю, как я скучаю по ним. Думаю, это первое, что должен сделать каждый из нас. И об этом не нужно забывать», — сказала она.

Валентина отметила, что речь исполнителя на открытии семейного мемориала была настолько трогательной, что отозвалась в глубине души. Особое впечатление на девушку произвела мысль поп-короля эстрады о теплых словах.

«Он сказал очень важную фразу, что теплые слова мы часто оставляем для памятников — часто оставляем, чтобы вспоминать людей. А теплые слова должны говориться при жизни», — уточнила Алексеева.

Модель призвала не копить чувства внутри, а делиться ими с близкими. По ее словам, важно открыто говорить родным, как сильно их любят и насколько они ценны.

Ранее Валентина рассказала, что взяла за руку Киркорова во время открытия памятника, так как хотела поддержать артиста.

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