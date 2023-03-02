Лепс назвал имена достойных молодых российских исполнителей

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 23

Легендарный российский певец упомянул всего двоих коллег по сцене.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Народный артист РФ Григорий Лепс пообщался с прессой за кулисами Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022». В разговоре с ним журналисты спросили, кто из его коллег на сцене особо выделяется на фоне того, что с февраля прошлого года многие артисты попросту «ушли» с российской сцены.

«Выделяете кого-то? Может быть, есть любимчики?» — спросила журналистка.

«Ваня Дмитриенко. SHAMAN — блестящий» — коротко и без раздумий ответил Лепс.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Лепс подтвердил, что планирует в скором времени выпустить совместную песню с Ярославом Дроновым, который выступает под сценическим псевдонимом SHAMAN. Однако во время общения с прессой народный артист об этом не говорит.

Ранее в беседе с автором и ведущей проекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светланой Шевченко SHAMAN откровенно рассказал о выступлениях в Донбассе.

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