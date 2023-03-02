Власти Британии намерены истребить всех кошек в стране: зачем это нужно?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 38

Бывший глава Минздрава Британии: в стране планировалось уничтожить всех кошек

Власти Британии намерены истребить всех кошек в стране: зачем это нужно?

Фото: www.globallookpress.com / Kristin Schmidt

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Пойти на радикальные меры в государстве готовы из-за серьезного заболевания. Но будут ли последствия?

В Минздраве Великобритании признались в планах истребить всех кошек в стране. Таким способом власти намеревались стабилизировать эпидемиологическую обстановку в государстве из-за коронавируса. Ученые опасались, что в период повальной болезни угроза исходила и от четвероногих друзей. К счастью, дело до них все-таки не дошло, признался в интервью Channel 4 News бывший министр здравоохранения Лорд Бетелл.

Он пояснил, что в самом начале эпидемии медики и ученые очень мало знали о вирусе. Чем меньше данных — тем больше паники.

«Был момент, когда нам было совсем неясно, могут ли домашние животные передавать болезнь. В какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность уничтожить всех кошек в Великобритании», — сказал бывший чиновник.

Он предположил, что для британцев прощание с братьями меньшими стало бы настоящей катастрофой. Ведь жители страны очень дорожат дружбой со своими питомцами, порой даже больше, чем с людьми.

«Вы можете себе представить, что было бы, если бы мы захотели это сделать?» — ужаснулся такой перспективе эксперт.

К слову, о том, что животные все-таки могут переносить вирус, ученое сообщество убедилось по результатам проведенных исследований. К примеру, российские эксперты еще в 2020 году назвали панголинов вероятными разносчиками вируса, а также перепончатокрылых, змеи и енотовидные собаки — тогда об этом заявлял экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. А кандидат фармацевтических наук Евгений Абизов выделял среди потенциальных переносчиков болезни рыб и теплокровных животных. Однако к точным данным — кто именно и как переносится COVID-19, специалисты до сих пор так и не пришли.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит котенок леопарда в заповеднике Приморья.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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