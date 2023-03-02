Германия, Шри-ланка, Греция: ТОП самых страшных аварий на железных дорогах

Даже безвредный способ передвижения не защищен от чрезвычайных происшествий.

Железная дорога — удобный способ перевозки пассажиров из одного региона в другой. Это не только быстро, но и безопасно. Однако даже самый надежный способ не застрахован от непредвиденных обстоятельств.

Например, вчерашняя трагедия в Греции — показательный пример. Пассажирский состав двигался по маршруту Афины — Салоники, но столкнулся с грузовым поездом. На данный момент количество жертв превысило 40 человек, поисково-спасательные работы ведутся до сих пор. Вероятно, число смертей увеличится.

Так ли часто происходят трагедии на железной дороге? Издание KP.RU рассказало о пяти крупнейших катастрофах на рельсах.

Сильнейшая авария случилась на рельсах 3 января 1944 года под Леоном в Испании. В тот момент столкнулось два поезда, умерло около 500 человек.

Еще в июне 1981 года неподалеку от индийского города Патна пассажирский поезд сошел с рельсов. Причиной происшествия стал сильнейший ветер, семь вагонов буквально «сдуло» с моста прямиком в реку Багмати. Более 800 человек погибло.

В 1989 году была катастрофа в Советском Союзе, под столицей Башкортостана. Два пассажирских поезда проходили рядом с трубопроводом. Произошла авария, в результате которой случился взрыв. Тогда погибло 575 человек, а 600 получили сильные ранения.

Также одна из самых чудовищных трагедий произошла в 1998 году в Германии в федеральной земле Нижняя Саксония. Тогда автомобиль пробил ограду и упал с моста на железнодорожные пути. В это время мчался поезд со скоростью 200 километров в час и столкнулся с упавшей машиной. Из-за этого несколько вагонов сошли с рельсов и столкнулись с опорой второй переправы. В результате произошедшего строение обрушилось, обломки полетели прямо на состав. Катастрофа унесла свыше 100 человеческих жизней.

Другая жуткая трагедия случилась в 2004 году на Шри-Ланке, умерло около двух тысяч пассажиров. Катастрофа на рельсах произошла из-за землетрясения и цунами. Это самая масштабная авария в мировой истории.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые данные о трагедии на железной дороге в Греции.