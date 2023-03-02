Неожиданно: Александр Панкратов-Черный рассекретил свою настоящую фамилию

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 085

Актер Александр Панкратов-Черный с рождения носил фамилию Гузев

Неожиданно: Александр Панкратов-Черный рассекретил свою настоящую фамилию

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Почему артист решил использовать для своего творчества псевдоним?

Почти ни для кого не секрет, что Александр Панкратов-Черный выбрал двойную фамилию как псевдоним для своего творчества. На самом деле народный артист с рождения носил совершенно другую фамилию. Об этом он откровенно признался порталу dni.ru.

Мать актера зовут Агриппина Токарева-Панкратова, а отца — Василий Гузев. Именно Гузев — настоящая фамилия 73-летнего артиста. Панкратовым он стал, потому что эта фамилия принадлежала первому мужу матери, который не был репрессирован. 

Идея двойной фамилии посетила Александра Васильевича еще в студенческие годы, когда он учился во ВГИКе. На одном факультете было сразу два Александра Панкратова, только второй был рыжим. И псевдоним «Черный» появился, чтобы не их не путать.

«Когда на пленуме молодых кинематографистов в Доме кино разбирали мою дипломную работу по рассказам Шукшина, кто-то из зала спросил, какой из Панкратовых ее написал. И председатель сказал: „Черный“, подразумевая смоль моих волос, поскольку второй Панкратов был рыжий. Так и пошло — Черный», — рассказал артист на кинофестивале в Дзержинске.

У Александра Панкратова-Черного есть сын Владимир, который носит одну фамилию — Панкратов. Он пошел по стопам отца и тоже стал актером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее Панкратов-Черный предрек «бежавшим» из РФ звездам.

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