В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с последней стадией рака кожи

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33

Пожилой мужчина поступил в больницу с кровоточащим образованием диаметром 15 сантиметров.

В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с последней стадией рака кожи

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Медикам удалось вылечить пациента с последней стадией рака кожи. Тяжелую онкологию победили радиотерапевты в Новосибирске. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина.

77-летний мужчина поступил в радиотерапевтическое отделение в ослабленном состоянии и с анемией. В истории болезни пациента значился диагноз — плоскоклеточный рак кожи IV стадии. Рядом с ухом больного располагалось злокачественное образование — кровоточащая опухоль диаметром 15 сантиметров.

Маломобильный житель Новосибирска больше года не обращался к врачам. Когда сожительство с опухолью стало нестерпимым он обратился за помощью в одну из больниц, однако медики предложили ему продолжать бороться с раком на дому и назначили поддерживающее симптоматическое лечение.

В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина рассказывали, что у попавшего к ним мужчины все образование было пропитано кровью — опухоль насквозь проросла неполноценными сосудами, которые кровоточили. Медики отметили, что для самой опухоли такое кровоснабжение очень выгодно и позволяет быстрее расти.

Врач-радиотерапевт Татьяна Воробьева рассказала агентству, что было принято решение прибегнуть к лучевой терапии. В НМИЦ был спланирован интенсивный курс. На первом этапе врачи создали оптимальные условия для заживления, а после провели полноценную лучевую терапию высокой точности.

«Спустя три месяца после окончания курса врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление: опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью», — прокомментировали в НМИЦ.

Медики отметили везение пациента — агрессивный плоскоклеточный рак четвертой стадии не дал метастазы и не распространялся на другие участки, так что теперь в память о заболевании у мужчины останется лишь шрам.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог назвал самые эффективные способы предупредить рак кишечника.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:38
На кладбище закончились места: ВСУ начали признавать ужасающие потери
15:34
Дорожные войны: кроссовер скинул с трассы авто с женщиной под Ростовом
15:30
Ученые выявили самое опасное последствие коронавируса: каковы риски
15:28
На заводе в Ульяновске при испытаниях фюзеляжа самолета погиб человек
15:27
Песков опроверг данные о проведении экстренного заседания Совбеза
15:24
Российские войска сбили украинские Су-24 и Су-25 в ДНР и Херсонской области

Сейчас читают

В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов
Не Панкратов и не Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
Власти Брянской области: украинским диверсантам не удалось проникнуть в школы
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица