В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с последней стадией рака кожи

Медикам удалось вылечить пациента с последней стадией рака кожи. Тяжелую онкологию победили радиотерапевты в Новосибирске. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина.

77-летний мужчина поступил в радиотерапевтическое отделение в ослабленном состоянии и с анемией. В истории болезни пациента значился диагноз — плоскоклеточный рак кожи IV стадии. Рядом с ухом больного располагалось злокачественное образование — кровоточащая опухоль диаметром 15 сантиметров.

Маломобильный житель Новосибирска больше года не обращался к врачам. Когда сожительство с опухолью стало нестерпимым он обратился за помощью в одну из больниц, однако медики предложили ему продолжать бороться с раком на дому и назначили поддерживающее симптоматическое лечение.

В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина рассказывали, что у попавшего к ним мужчины все образование было пропитано кровью — опухоль насквозь проросла неполноценными сосудами, которые кровоточили. Медики отметили, что для самой опухоли такое кровоснабжение очень выгодно и позволяет быстрее расти.

Врач-радиотерапевт Татьяна Воробьева рассказала агентству, что было принято решение прибегнуть к лучевой терапии. В НМИЦ был спланирован интенсивный курс. На первом этапе врачи создали оптимальные условия для заживления, а после провели полноценную лучевую терапию высокой точности.

«Спустя три месяца после окончания курса врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление: опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью», — прокомментировали в НМИЦ.

Медики отметили везение пациента — агрессивный плоскоклеточный рак четвертой стадии не дал метастазы и не распространялся на другие участки, так что теперь в память о заболевании у мужчины останется лишь шрам.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог назвал самые эффективные способы предупредить рак кишечника.