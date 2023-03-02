«Я вас люблю!» — Эмир Кустурица передал привет из больницы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Эмир Кустурица: я надеюсь, что смогу оказаться на фестивале

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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Что знаменитый режиссер рассказал о своем самочувствии?

Знаменитый режиссер Эмир Кустурица признался в любви своим поклонникам на видео, которое предоставила пресс-служба кинофестиваля «Дух огня».

«Я вас всех люблю!» — сказал в камеру кинодеятель.

По словам Кустурицы, если завтра ему станет лучше, что он вернется на кинофестиваль. В случае, если врачи его все-таки не выпустят, то кинорежиссер пообещал встретиться со всеми уже в следующем году на фестивале.

Эмир Кустурица был срочно госпитализирован с переломом ноги после падения на льду в Сербии 1 марта. Пока присутствие легендарного кинорежиссера на фестивале «Дух огня» не было отменено.

XXI фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. Еще осенью 2022 года Эмира Кустурицу утвердили новым президентом киносмотра.

Эмир Кустурица — югославский и сербский режиссер, актер и музыкант. За фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд» он получил две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сломанную ногу режиссера пришлось вправлять на месте.

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