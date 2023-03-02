Шольца освистали за лживые заявления во время выступления

На складах германских Вооруженных сил почти нет снарядов. Все, забыв традиционный немецкий прагматизм, отдали Украине. Оружия осталось настолько мало, что в случае конфликта ведущая страна Евросоюза не продержится и несколько дней, пишет британская Financial Times.

Эксперты оценивают нехватку запасов для Бундесвера минимум в 20 миллиардов евро. Впрочем, канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, пообещал увеличить расходы на оборону и пополнить склады боеприпасами, потратив на это миллиарды из специального фонда. Политик даже назвал немецкую армию «образцом устойчивости», что вызвало громкий смех депутатов Бундестага.

«Германия стала в это время перемен более устойчивой к негативным внешним воздействиям. Нагляднее всего это доказывают изменения в Бундесвере. Мы заканчиваем, мы должны покончить с пренебрежительным отношением к нашим Вооруженным силам. Ради этого создан особый фонд поддержки Бундесвера, и я благодарен за поддержку в его создании даже со стороны ведущих оппозиционных партий», — подчеркивал канцлер под хохот в зале.

Смех и возмущение в Бундестаге вызвали еще несколько ремарок Шольца. В частности, утверждение, что Германия достигла «энергетической независимости» от России, надежно защищая критически важную инфраструктуру. Оппозиция требует от канцлера отчитаться о расследовании диверсии на «Северном потоке».

Возмущает многих налогоплательщиков и втягивание Германии в конфликт на Украине и агрессивную политику НАТО. Шольц обещает с 2025 года предоставить в распоряжение альянса еще 30 тысяч немецких солдат — в дополнение к тем 17 тысячам, которые уже укрепляют «так называемый, восточный фланг» в Румынии, Польше и Прибалтике.