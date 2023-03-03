«Это всегда лучше запаха мочи»: Лолита назвала любимые ароматы духов

Эпатажная и без комплексов певица делает все, чтобы запомниться окружающим надолго. Такого же метода она придерживается и при выборе туалетной воды.

Певица Лолита Милявская, которая привыкла всего добиваться в жизни своим честным трудом, усердием, открытостью и честностью, рассказала о своем самом любимом аромате духов. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru артистка призналась, что оказывается коллекционирует баночки от туалетной воды. Для нее духи — это не просто несколько обязательных нажатий перед выходом куда-то, для нее это способ, чтобы ее запомнили надолго.

«У меня дома большая коллекция духов, половина из которых полное говно. Но бутылочки! Я люблю все запахи, на которые люди, претендующие на эстетику, никогда не согласятся взглянуть. Я люблю шлейф в лифте. И когда мне говорят, что это неприлично, я всегда говорю — это всегда лучше запаха мочи. Потому что в лифтах я была разных и после меня в доме ездили разные люди, пахли потом. Поэтому я захожу, и после меня будет точно шлейф какого-нибудь аромата», — призналась знаменитость на концерте, посвященному 70-летию композитора Виктора Резникова.

К слову, в этом году певица отметит 60-летие. Несмотря на возраст, она немало внимания уделяет внешности, фигуре. Артистка неоднократно подчеркивала, что ее красивое тело — залог любви к себе. По словам знаменитости, для очаровательного отражения в зеркале важно относиться к себе как к любимому человеку, тогда и окружающие люди потянутся в вашу сторону. Однако все же периодически грешит. Так, недавно она рассказала о своем ужине. Перед сном съела мороженое, потом острую курицу, запила ее бутылкой молока. В заключении было еще лекарство от поджелудочной железы. После такого плотного приема пищи она думала, все ли с ней будет в порядке ближайшие часы или нет. Благо, все обошлось. Но призвала не пытаться поклонников повторять подобное. Лучше правильное питание и спорт без срывов.

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