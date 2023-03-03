Охотников за «яйцами драконов» массово задерживают с аэропорту Мурманска

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Старинная легенда не дает покоя туристам.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В аэропорту Мурманска массово задерживают туристов с «яйцами драконов». Речь о камнях, которые пытаются вывезти отдыхающие с пляжа Териберки. Побережье усыпано разноцветными камнями почти идеальной круглой формы, которые никак не дают туристам покоя. Все — из-за легенды о том, что здесь когда-то жили мистические существа. Местные так и называют — пляж драконьих яиц.

А некоторые из них, кстати, совсем не маленьких размеров. На досмотре изымают внушительные булыжники. Всем, кто попытается вывезти такой сувенир, придется заплатить штраф — три-четыре тысячи рублей. Побережье является охраняемой зоной.

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