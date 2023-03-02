«Несчастная мать»: Байден усмехнулся, говоря о смерти двух детей

Американский политик с каждым днем становится все более противен жителям своей страны, отмечают иностранные СМИ.

Президент США Джо Байден совершил абсолютно неприемлемый поступок: политик усмехнулся, говоря о смерти двух детей от передозировки препаратами. Об этом сообщает Fox News.

Более того, Байден вообще переложил всю вину на Дональда Трампа.

«Одна несчастная мать потеряла двух детей из-за фентанила и говорила, что сыновей ее убил я. Интересно, что тот фентанил, который они принимали, появился при прошлом президенте. Хе-хе», — заявил американский политик.

К слову, по информации издания, за последние несколько лет в США количество детей, скончавшихся от опиатов до четырех лет увеличилось втрое, а до 14 лет — вчетверо.

The Washington Post писало, что в 2021 году от передозировки фентанилом в одном только Сан-Франциско умерло больше жителей, чем от COVID-19.

«Вы мало слышите об этой проблеме… вы слышите только, что нам нужно больше „контроля над оружием“. Возможно, это потому, что многие люди у власти не собираются ставить под угрозу свой заработок», — написал один из пользователей Twitter о проблеме наркотиков в Америке.

Фентанил вызывает сильную зависимость. Управление по борьбе с наркотиками считает этот наркотик самой смертоносной угрозой для США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Трамп заявил, что Байдену важнее Украина, чем пострадавший от химической аварии штат Огайо.