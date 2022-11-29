Сумку со 100 тысячами долларов отобрали неизвестные у мужчины на улице Москвы

В Москве сейчас ищут любителей фильмов Гая Ричи и легких денег. Средь бела дня они напали на гражданина Киргизии и отобрали у него сумку, в которой лежали 100 тысяч долларов.

Перед тем как напасть, злоумышленники несколько раз выстрелили в воздух. Затем они повалили хозяина денег на землю, отобрали сумку и скрылись на машине.

Пострадавший обратился в полицию и дал приметы нападавших. А на вопрос, откуда у него такая крупная сумма, ответил, что деньги якобы заработал.