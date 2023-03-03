Шура готовится стать папой в ближайшее время

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 265

Знаменитый артист всегда мечтал о ребенке, которого сможет воспитать и дать все самое лучшее. Неужели заветное желание сбылось?

Шура готовится стать папой в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Эстрадный певец Шура признался, что нашел даму, от которой хочет завести наследника. Артист часто сообщал о том, что хочет стать папой. Теперь же у знаменитости почти все готово для этого.

«Там не о суррогатном материнстве идет речь», — признался исполнитель в интервью Алене Жигаловой на ее YouTube-канале.

Других подробностей мужчина раскрывать не решился, однако дал слово: когда придет время, он обязательно расскажет об особенном положении своей возлюбленной.

Стоит отметить, что мечтает о ребенке не только Шура. Например, актер Павел Прилучный тоже ждет пополнения в семействе. Его новоиспеченная супруга актриса Зепюр Брутян, по слухам, уже на седьмом месяце беременности. Для красавицы этот малыш будет первенцем, а вот для знаменитого папы — третий наследник. Первые два ребенка ему родила бывшая жена Агата Муцениеце — семилетняя дочь Мия и десятилетний сын Тимофей. После развода ребята живут у мамы, но регулярно видятся с отцом.

К слову, 1 марта у Муцениеце был день рождения — ей исполнилось 34 года. Маленькие наследники трогательно поздравили любимую родительницу. Видео с праздника ранее публиковал 5-tv.ru.

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