Судьба заставит принять решение: таро-прогноз на неделю с 6 по 12 марта

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 6 по 12 марта.

Прогноз для огненных знаков зодиака — Овен, Лев, Стрелец (карта Семерка жезлов в перевернутом положении)

Карта обещает, что на неделе у вас будет очень много забот, накопится множество вопросов, которые необходимо будет оперативно решать. Все семь дней будет преследовать неприятное чувство суеты, беспокойства, различной рутины, которая накроет вас с головой.

Готовьтесь, что придется решать различные бытовые задачи и деловые вопросы. Постарайтесь правильно распределить свое время и внимание, чтобы успеть все.

Прогноз для земных знаков зодиака — Телец, Дева, Козерог (карта Дурак в перевернутом положении)

Неделя будет сложной, изматывающей и совершенно непредсказуемой. Ваша жизнь может в корне измениться за несколько дней. Возможно, что произойдут некоторые события, которые могут сбить вас с толку и которые сразу не уложатся в голове, от количества неожиданностей можно практически сойти с ума.

Берегите себя! Не принимайте скоропалительных решений, они могут выйти вам боком в будущем. Будьте аккуратнее, осторожнее, постарайтесь не совершать необдуманные глупости.

Прогноз для воздушных знаков зодиака — Близнецы, Весы, Водолей (карта Туз Пентаклей в прямом положении)

Очень успешная будет неделя у вас, это карта дохода, успеха, вы можете удачно вложить деньги, и вам могут вернуть старые долги. Если вы ждали времени, чтобы совершить какую-то крупную покупку, то пришло самое время это сделать. Карта благоприятна для любых начинаний, все мечты могут легко воплотиться в реальность. Если кто и получит классный подарок на 8 Марта, так точно представитель земного знака.

Прогноз для водных знаков зодиака — Рак, Скорпион, Рыбы (карта Иерофант в прямом положении)

Эта карта говорит о порядке. Водные знаки могут попасть в состояние, когда им необходимо будет упорядочить свою жизнь, несмотря на то, что это для них совсем не характерно, потому что по характеру они наоборот более интуитивные и склонны к импровизациям.

Но в эти дни судьба заставит вас принять серьезные решения, которые отразятся на вашей жизни очень сильно. Пришло время делать выбор — заключать сделки, договариваться, и иногда даже испытывать дискомфорт из-за того, что придется подчиняться.

Общий совет для всех знаков зодиака (карта Двойка жезлов в прямом положении)

Светло смотрите в будущее, будьте оптимистами. Это очень благоприятная карта, и она говорит нам о том, что все хорошо, счастье ждет впереди. Если вы сейчас находитесь в какой-то стадии уныния, то знайте, что вот-вот все наладится. Будущее не туманно, оно благоприятно для каждого из нас, и впереди только радость и надежда.

Ранее 5-tv.ru опубликовал китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 марта.