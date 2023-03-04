В Белом доме заявили о существовании Российской Народной Республики

К оговоркам в Белом доме многие уже привыкли, поэтому никто из присутствующих журналистов политика не стал поправлять.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга оговорилась и переименовала Россию. По ее утверждению, Российская Народная Республика бросила вызовы США и Европе.

«Они также обсудят другие международные проблемы, в том числе совместный ответ на вызовы Российской Народной Республики», — сказала она о предстоящей встрече президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Политик назвала Россию по аналогии с тем, как именуют Китайскую Народную Республику и Народную Республику Бангладеш. При этом никто из журналистов не поправил ее. Возможно, потому что это не первая оговорка. Так, недавно Жан-Пьер назвала бывшего лидера США Барака Обаму действующим президентом. Тогда она сразу поняла оговорку и поправила себя, при этом попытавшись ситуацию перевести в шутку.

Вместе с тем и Байден не однократно уже оговаривался. Недавно американский лидер запутался в числительных, читая текст на суфлере. А в феврале не смог выговорить слово «рекалибровка». В январе же он неправильно назвав имя члена палаты представителей США.

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