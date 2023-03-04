Чем опасны монодиеты и кому от них лучше воздержаться?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 29

Врачи предупредили о риске болезней при монодиетах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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Эксперименты над собственным телом не всегда приводят к идеальным результатам. О чем важно помнить?

Монодиеты — это схемы похудения, основанные на одном виде продуктов. Они позволяют быстро избавиться от лишних килограммов, но могут нанести серьезный вред организму и даже привести к летальному исходу.

Так, например, резкое ограничение калорийности провоцирует снижение уровня обмена веществ. Вес уменьшается за счет потери мышечной ткани, а не жировой прослойки. После завершения такой диеты организм начинает активно запасать жир.

Такое питание не может обеспечить всеми необходимыми аминокислотами, витаминами и минеральными веществами. При длительной монодиете страдают:

  • Иммунная и репродуктивная системы;
  • Кожа;
  • Волосы;
  • Ногти;
  • Важные функции организма.

Дефициты полезных веществ, в свою очередь, могут привести к:

  • Анемии;
  • Остеопорозу;
  • Саркопении;
  • Нарушению работы желудочно-кишечного тракта;
  • Снижению выработки гормонов;
  • Тревожным расстройствам и депрессии.

Монодиета сопровождается слабостью, усталостью, головокружением, плохим самочувствием и постоянным чувством голода, а также может провоцировать расстройства пищевого поведения (РПП). Такую систему питания специалисты рекомендуют использовать только как вид разгрузки один-два раза в неделю

Соблюдение монодиеты сроком до недели считается относительно безопасным, но все зависит от индивидуальных особенностей организма. Изменить вес и сохранить здоровье можно только при основательном изменении питания, сделав его сбалансированным и разнообразным. Физнагрузка также является важным условием долгосрочного снижения вес.

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