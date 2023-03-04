Евросовет заявил о возможности отключенных от SWIFT банков проводить транзакции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Евросовет: попавшие под санкции банки могут обойти SWIFT, используя факс и электронную почту

Евросовет заявил о возможности отключенных от SWIFT банков проводить транзакции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Ряд российских банков лишили доступа к межбанковской системе еще летом прошлого года.

Банки России и Белоруссии, отключенные от международной системы SWIFT из-за санкций, могут обойти ее при осуществлении транзакций. Об этом говорится в разъяснениях на сайте Евросовета.

Уточняется, что транзакции в обход SWIFT возможны при использовании альтернативных способов обмена финансовыми сообщениями, таких как «бумага, факс, электронная почта».

Также отмечается, что банки, не попавшие под санкции, по-прежнему могут проводить транзакции с европейскими банками для торговли, не затронутой ограничениями на экспорт или импорт.

Ряд российских банков и Белорусский банк развития и реконструкции отключили от межбанковской системы SWIFT в середине июня 2022 года. Тогда же в российских финансовых учреждениях заявили, что это не будет существенно влиять на их работу, так как они были готовы к подобным мерам Запада.

В МИД РФ ранее заявили, что Россия постепенно отказывается от системы межбанковских платежей SWIFT в пользу более защищенных от внешнего давления инструментов работы с финансовыми данными. В ведомстве отметили, что в нынешних обстоятельствах у страны нет иного способа защитить отечественные банки и их клиентов от проблем, связанных с исполнением международных платежей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия и Китай прекратят «эпоху американских санкций».

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