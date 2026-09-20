Явка на платформе ДЭГ приблизилась к 91%

Более 3,6 млн избирателей воспользовались федеральной системой онлайн-голосования.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Голосование на федеральной платформе ДЭГ завершилось 20 сентября, итоговая явка достигла 90,87%. Свой выбор в электронном формате сделали более 3,6 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ на сайте ведомства.
Женщины составили 64% от общего количества участников дистанционного голосования, мужчины — 36%.
Самой активной возрастной группой стали граждане от 36 до 50 лет. На их долю пришлось 43% проголосовавших. Среди избирателей старше 50 лет показатель составил 30%, а в категории от 18 до 35 лет — 27%.
Первое место среди регионов по количеству участников ДЭГ заняла Московская область, где платформой воспользовались 666,3 тыс. человек. Следом расположилась Свердловская область с результатом 301,4 тыс. избирателей. Третью строчку заняла Ростовская область: в электронном формате там проголосовали 238,9 тыс. граждан.
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