Два человека погибли при сходе лавины в Турции

При сходе лавины в районе турецкого поселка Яйлалар погибли два человека. Как сообщил местный телеканал TRT, все произошло на плато Олгунар примерно в 15:00.

Как сообщили экстренные службы, в момент ЧП в опасной зоне находились несколько лыжников. Семерым удалось выбраться, они получили травмы различной степени тяжести. Еще двое человек оказались заживо погребены под снегом.

Позднее выяснилось, что одним из попавших под лавину и помогающих разобрать завалы оказался продюсер вышеуказанного TRT Сердар Кылыч.

«Смог выбраться сам, мы нашли пятерых человек по сигнализирующим устройствам. Еще три человека из моей команды были наверху, они не попали под лавину. Потом мы вытащили троих человек, двое из них, к сожалению, оказались слишком глубоко», — пояснил мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции зафиксировали новое землетрясение.