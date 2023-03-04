Звезда «Анатомии страсти» Исайя Вашингтон сообщил об уходе из кино из-за хейтеров

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Актер заявил, что уходит из кино с чувством облегчения. Теперь он планирует путешествовать и наслаждаться свободой.

Звезда «Анатомии страсти» Исайя Вашингтон сообщил об уходе из кино из-за хейтеров

Фото: www.globallookpress.com / FS

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Звезда сериала «Анатомия страсти» Исайя Вашингтон заявил о завершении актерской карьеры. В обращение к поклонникам в Twitter он объяснил это свалившейся на него критикой и осуждениями.

«С тяжелым сердцем и чувством облегчения я объявляю о своем досрочном уходе из индустрии ‹...›. Кажется, ненавистники и провокаторы победили», — отметил знаменитость.

Теперь 59-летний актер намерен посвятить свободное время путешествиям по США и отдыху.

«Буду путешествовать по этой стране до того, как она впадет в социализм, а затем в коммунизм», — добавил актер, который, как известно, поддерживает Республиканскую партию.

Исайя Вашингтон снимался во многих кинолентах, включая «Анатомию страсти» (играл доктора Престона Берка) и «Сотню». На его счету ряд работ режиссера Спайка Ли, в которых он участвовал в начале своей карьеры. Также актер играл в таких фильмах, как:  «Закон и порядок», «Только бизнес», «Бесконечная любовь», «Круклин», «Девушка № 6», «Толкачи», «Садись в автобус».

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