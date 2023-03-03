Blick: Германия просит Швейцарию продать ей танки Leopard 2 и обещает не передавать их Киеву
К швейцарской стороне обратились министры экономики и обороны ФРГ. Что им ответили?
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Германия попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт.
«Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2», — сказал Фришкнехт РИА Новости.
Также журналист издания Blick Фабиан Эберхард подчеркнул, что с немецкой стороны с просьбой к швейцарцам о продаже машин выступал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Вместе с ним был министр экономики Роберт Хабек.
В частности, говорится про 96 немецких танков, которые списала и законсервировала швейцарская армия. Они находятся в восточной Швейцарии на секретных складах. Обозреватель отметил, что Берлин собирается пользоваться Leopard 2, чтобы «закрыть бреши в странах ЕС и НАТО». Автор материала резюмировал, что депутаты Швейцарии выступали против такого предложения.
Сам Писториус считает, что бундесвер сегодня не защитит союзников по Североатлантическому альянсу, да и собственных граждан тоже. А немецкие министры заверяли, что технику не передадут Украине.
На фоне спецоперации по защите Донбасса недружественные к РФ государства стали оказывать украинским неонацистам всяческую поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще США выделят Украине.
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