Кто отдал приказ ВСУ бежать из Артемовска и что будет дальше? Мнение политолога

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 949

Политолог Литовкин: ВСУ бегут из Артемовска из-за страха смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Charisius; REUTERS; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года.

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в видеообращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявил, что российские бойцы практически окружили Артемовск, и осталась лишь одна дорога. О том, как ВСУ перегруппировываются и осядут ли они в другом месте, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, украинские военные сейчас отходят от Артемовска, но не просто так.

«Они отходят, но при этом оставляют часть подразделений, которые будут прикрывать их отход. И они взрывают мосты для того, чтобы мы не зашли через них в Артемовск», — говорит эксперт.

Также он добавил, что когда боевики выйдут из Артемовска, то перебросят свои подразделения на другое направление.

«Но, естественно, им дадут отдохнуть, переформатируют их и перебросят на другое направление. Поэтому задача нашей армии — не дать им полностью выйти оттуда, а уничтожить. Но, как это будет складываться — покажет бой», — сказал Литовкин.

Он напомнил и про танки Leopard, которые не играют никакой решающей роли для ВСУ.

«Десяток танков Leopard никакой решающей роли не играют, потому что танки без прикрытия с воздуха — это слепо-глухонемая коробка, которая может „огрызаться“ огнем, ведь потому что экипаж танка очень плохо видит поле боя. И, если у него нет прикрытия сверху, то танк — легкая добыча и для гранатометчика и для любого человека, который спрятался в кустах. Поэтому танку нужно прикрытие», — добавил эксперт.

По мнению Литовкина, придавать огромное значение Leopard — бессмысленно. Они не абсолютное оружие.

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Ее цель — освобождение мирных людей от геноцида со стороны радикалов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные практически полностью окружили Артемовск.

Тема:
Спецоперация
3 мар
«Он у меня главный защитник»: мама 10-летнего Федора рассказала о его подвиге под Брянском
3 мар
Броневицкая честно рассказала о позиции Эдиты Пьехи по СВО
3 мар
В районе Авдеевки уничтожен мобильный узел связи ВСУ
3 мар
ВС РФ уничтожили принадлежащую ВСУ установку Krab под Донецком
3 мар
В Минобороны РФ сообщили о серьезных потерях ВСУ на донецком направлении
3 мар
В МИД РФ заявили о планах киевского режима захватить Крым
3 мар
Гагин: Ожесточенная схватка идет на марьинском и угледарском направлениях
3 мар
МИД РФ: украинские боевики использовали оружие НАТО в Брянской области
3 мар
ФСБ опубликовала кадры расстрелянного боевиками авто с водителями
3 мар
Blick: Германия просит Швейцарию продать ей танки Leopard 2 и обещает не передавать их Киеву
+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:44
Не сработает: план Германии по разрушению дружбы России и Африки обречен на провал
20:34
Кто отдал приказ ВСУ бежать из Артемовска и что будет дальше? Мнение политолога
20:23
«Он у меня главный защитник»: мама 10-летнего Федора рассказала о его подвиге под Брянском
20:16
Суровый охранник из Петербурга запер на морозе целую футбольную команду
20:08
Скворцы устроили весенние «танцы» в небе Британии
20:01
Во всем ищут выгоду: как не попасть на удочку ушлых автоюристов

Сейчас читают

Эксклюзивные кадры с места падения самолета в Енакиево
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица