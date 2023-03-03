Кто отдал приказ ВСУ бежать из Артемовска и что будет дальше? Мнение политолога

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года.

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в видеообращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявил, что российские бойцы практически окружили Артемовск, и осталась лишь одна дорога. О том, как ВСУ перегруппировываются и осядут ли они в другом месте, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, украинские военные сейчас отходят от Артемовска, но не просто так.

«Они отходят, но при этом оставляют часть подразделений, которые будут прикрывать их отход. И они взрывают мосты для того, чтобы мы не зашли через них в Артемовск», — говорит эксперт.

Также он добавил, что когда боевики выйдут из Артемовска, то перебросят свои подразделения на другое направление.

«Но, естественно, им дадут отдохнуть, переформатируют их и перебросят на другое направление. Поэтому задача нашей армии — не дать им полностью выйти оттуда, а уничтожить. Но, как это будет складываться — покажет бой», — сказал Литовкин.

Он напомнил и про танки Leopard, которые не играют никакой решающей роли для ВСУ.

«Десяток танков Leopard никакой решающей роли не играют, потому что танки без прикрытия с воздуха — это слепо-глухонемая коробка, которая может „огрызаться“ огнем, ведь потому что экипаж танка очень плохо видит поле боя. И, если у него нет прикрытия сверху, то танк — легкая добыча и для гранатометчика и для любого человека, который спрятался в кустах. Поэтому танку нужно прикрытие», — добавил эксперт.

По мнению Литовкина, придавать огромное значение Leopard — бессмысленно. Они не абсолютное оружие.

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Ее цель — освобождение мирных людей от геноцида со стороны радикалов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные практически полностью окружили Артемовск.