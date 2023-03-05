В Британии главе Еврокомиссии посоветовали утопиться после слов о России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Политик была горда тем, что будет создан центр, направленный на осуждение России. Однако ее быстро осадили и остудили пыл.

В Британии главе Еврокомиссии посоветовали утопиться после слов о России

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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В Великобритании жестко отреагировали на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она горда принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования, который будет направлен на осуждение России за спецоперацию по защите Донбасса. Политику посоветовали «замолчать и утопиться».

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — съязвила британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс в ответ на публикацию фон дер Ляйен.

К слову, вопрос создания трибунала по якобы преступлениям России на Украине Европарламент начал обсуждать в конце января. Тогда эту идею поддержали 472 парламентария, 19 — были против, 33 воздержались. Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями», что этот трибунал не будет иметь юридической силы.

Чуть более месяца назад сама же фон дер Ляйен созналась в том, что Запад готовил санкции против России еще до начала спецоперации. Ограничения должны были ударить по высокотехнологичный и незаменимым товарам на российском рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США подумывают брать плату за поставки техники на Украину.

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